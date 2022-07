Genndy Tartakovsky, il creatore di Samurai Jack, tornerà presto su Adult Swim con la stagione 2 di Primal, la sua nuova serie animata purtroppo ancora inedita in Italia.

In una lunga intervista con The Wrap, Tartakovsky ha parlato della realizzazione di Primal e delle differenze con i suoi vecchi lavori:

Ho provato a spiegarlo senza diventare troppo nerd, ed è fondamentalmente come si lavora alle vecchie serie TV. Come Il laboratorio di Dexter o anche Samurai Jack all’inizio, facciamo lo storyboard, realizziamo i disegni, facciamo un progetto, lo mettiamo in una scatola e lo spediamo in Corea in quei giorni. Quindi la prossima volta che lo vediamo, è finito, a colori come una stampa di lavoro. Dici “Oh mio Dio, hanno frainteso qui” o “Questo si è rivelato buono e questo è terribile”. E ho avuto il meglio di quello studio, ma c’erano ancora episodi e sequenze che non erano affatto vicini a come li immaginavo davvero.

Per “Primal”, ho uno studio più piccolo, Studio La Cachette a Parigi. Il modo in cui lo facciamo è ogni venerdì, ricevo una consegna di layout, animazione, colore, composizione – di tutti gli elementi insieme. Posso aprire i file. Posso apportare correzioni, salvare il file e rispedirlo. Posso rifare cose, più espressioni. Posso migliorarne l’animazione. E queste sono le caratteristiche. La cosa migliore è che sei coinvolto ogni giorno su tutto. E in TV scompare in sei mesi. In questa versione della TV, siamo coinvolti.