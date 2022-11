La sesta stagione di Rick and Morty è attualmente in pausa negli Stati Uniti, e nell’attesa dell’uscita dei nuovi episodi prevista per il 20 novembre Adult Swim ha pubblicato un nuovo corto in claymation in tempo per Halloween.

Il corto speciale è stato realizzato nientemeno che da Lee Hardcastle, la mente dietro la serie di corti stop-motion Rick and Morty: the non-canonical adventures, che ripensa i personaggi della saga all’interno di film horror e non solo.

Intitolato “Summer Sleepover”, il corto di halloween è incentrato su Summer, che scopre di aver invitato un ospite molto particolare a casa sua per pigiama party… Potete vederlo qui sopra!

Vi ricordiamo che Rick and Morty è disponibile, in Italia, su Netflix.