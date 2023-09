Netflix ha condiviso il trailer della docuserie dedicata alla vita e alla carriera di Robbie Williams, in arrivo prossimamente in streaming.

Il progetto, composto da quattro episodi, offrirà “centinaia di ore” di video mai visti prima girati negli ultimi 30 anni, offrendo così uno sguardo unico ai 25 anni di carriera come solista.

Nel filmato condiviso online non mancano i momenti in cui Robbie era in crisi o è alle prese con la gelosia durante gli anni del successo.

Williams viene poi mostrato mentre parla a uno dei suoi figli e spiega che potrà vedere il documentario quando sarà molto più grande “perché accadono molte cose”.

Il progetto è stato realizzato da una troupe acclamata che include il regista Joe Pearlman e Asif Kapadia nelle vesti di produttore esecutivo.

Dopo aver lasciato i Take That nel 1995, Robbie Williams ha raggiunto per sette volte la prima posizione in classifica con i suoi singoli e ha un totale di 31 brani nella top 10.

Che ne pensate del trailer della docuserie su Robbie Williams? Lasciate un commento!

Fonte: Netflix

