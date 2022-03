É stato pubblicato un nuovoper la parte finale dell’anime di, in cui i protagonisti si preparano alla battaglia finale contro le forze di

Nonostante non ci siano ancora date precise per l’uscita degli episodi inediti, è stato pubblicato anche un nuovo poster raffigurante i protagonisti e la loro ultima nemesi. Potete vederlo qui sotto:

Jouji Furuta (The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandment) sarà il regista, mentre Satohiko Sano si occuperà del character design. Tra i doppiatori Yoko Hikasa (Mio Akiyama in K-ON!) doppierà Yoh Asakura e sarà una nuova voce rispetto alla precedente serie, mentre gli altri doppiatori principali sono stati confermati: Katsuyuki Konishi doppierà Amidamaru, Megumi Hayashibara doppierà Anna Kyoyama, Minami Takayama doppierà Hao Asakura.

In Italia stiamo aspettando il rilascio della parte 3 su Netflix, già disponibile in Giappone. Mentre aspettate l’uscita dei nuovi episodi potete trovare le prime due parti della serie animata su Netflix. Non appena avremo novità sull’uscita vi aggiorneremo sulle nostre pagine.

