Dopo una lunga attesa (e non poche controversie), Squid Game: The Challenge si mostra per la prima volta in occasione del Tudum. Il programma ispirato alla serie cult coreana arriverà a di quest’anno su Netflix: agli episodi parteciperanno 456 giocatori, che competono per un premio pari a 4,56 milioni di dollari, la cifra più alta mai messa a disposizione da uno show televisivo.

Le dieci puntate ispirate alla serie coreana metteranno alla prova i concorrenti con una serie di giochi, obbligandoli a stringere alleanze e a dare spazio a strategie mentre cercano di riuscire a “sopravvivere” ai test affrontati.

Che ne pensate? State attendendo l’arrivo di Squid Game: The Challenge in arrivo a novembre?

