The CW ha finalmente diffuso il primo trailer ufficiale della terza stagione di Stargirl, che si preannuncia come il più grande anno per Courtney Whitmore, che inizierà ad allenarsi sotto la guida di Starman (Joel McHale) e tenterà di unire i suoi amici ed ex nemici per formare la più grande squadra di supereroi di sempre.

L’acclamata serie DC tornerà mercoledì 31 agosto negli Stati Uniti. I dettagli sulla trama sono ancora pochi, ma la stagione sarà sottotitolata “Frenemies”, quindi aspettatevi molti drammi tra la nuova Justice Society of America e l’ex Injustice Society.

Oltre a Brec Bassinger nel ruolo di Courtney Whitmore/Stargirl, il cast principale vede coinvolti anche Yvette Monreal nel ruolo di Yolanda Montez/Wildcat, Anjelika Washington nel ruolo di Beth Chapel/Dr. Mid-Nite, Cameron Gellman nel ruolo di Rick Tyler/Hourman, Trae Romano nel ruolo di Mike Dugan, Hunter Sansone nel ruolo di Cameron Mahkent, Neil Hopkins nel ruolo di Larry Crock, Joy Osmanski nel ruolo di Paula Brooks, Amy Smart nel ruolo di Barbara Whitmore, Meg DeLacy nel ruolo di Cindy Burman/Shiv, Luke Wilson nel ruolo di Pat Dugan/S.T.R.I.P.E., e Joel McHale nel ruolo di Sylvester Pemberton/Starman.

Keith David dovrebbe dare la voce al presunto cattivo Mister Bones, mentre Ysa Penarejo (Jennie-Lynn Hayden), Stella Smith (Artemis Crock), Jonathan Cake (Richard Swift/The Shade), Alkoya Brunson (Jakeem Williams), Tim Gabriel (Todd Rice/Obsidian) e Seth Green (Thunderbolt) appariranno in ruoli ricorrenti.