Netflix ha lanciato il trailer ufficiale della terza e ultima stagione di Sweet Tooth, che arriverà sulla piattaforma il 6 giugno.

Potete vederlo qui sopra!

Con il trailer è arrivata anche la sinossi ufficiale della terza stagione:

Dopo aver sconfitto il generale Abbot nella battaglia presso il rifugio di Pubba, Gus (Christian Convery), Jepperd (Nonso Anozie), Becky (Stefania LaVie Owen) e Wendy (Naledi Murray) intraprendono un viaggio in Alaska per cercare Birdie (Amy Seimetz), la madre di Gus che sta cercando di scoprire le misteriose origini della letale Afflizione. Sul percorso si unisce a loro il dottor Singh (Adeel Akhtar), che ha le sue pericolose convinzioni riguardo a Gus e al suo ruolo nell’annientare il virus. Nel frattempo emerge una nuova minaccia rappresentata da Helen Zhang (Rosalind Chao), dalla figlia Rosie (Kelly Marie Tran) e dai feroci ragazzi lupo, che cercano di ripristinare le nascite umane e vedono Gus come la chiave per i loro piani. Mentre attraversano terreni pericolosi Gus e i suoi amici si rifugiano nell’avamposto in Alaska, dove incontrano una nuova serie di personaggi tra cui Siana (Cara Gee) e la figlia ibrida Nuka (Ayazhan Dalabayeva). Il tempo per trovare risposte sta per scadere: le alleanze sono messe alla prova e i destini si incrociano, portando all’emozionante culmine che determinerà il futuro dell’umanità e degli ibridi.