Netflix ha pubblicato nuove foto dalla stagione 3 di Sweet Tooth, che sarà anche l’ultima.

La stagione 3 arriverà quest’anno su Netflix, e qui sotto potete veder ele prime foto ufficiali di Gus e compagni.

Nella seconda stagione Gus (Christian Convery) e un gruppo composto da altri ibridi sono prigionieri del Generale Abbot (Neil Sandilands) che, cercando di consolidare il proprio potere trovando una cura, usa i bambini per sostenere gli esperimenti del dottor Aditya Singh (Adeel Akhtar), impegnato in una corsa contro il tempo per salvare sua moglie Rani (Aliza Vellani).

Per proteggere i suoi amici, Gus accetta di aiutarlo, iniziando un percorso oscuro che lo porta a scoprire le sue origini e il ruolo avuto da sua madre Birdie (Amy Seimetz) negli eventi che hanno portato al Grande Crollo. Tommy Jepperd (Nonso Anozie) e Aimee Eden (Dania Ramirez), inoltre, uniscono le forze per liberare gli ibridi, una collaborazione che verrà messa alla prova mentre emergono i segreti di Jepperd.

Mentre le rivelazioni del passato minacciano nel presente la possibilità di redenzione, Gus e la sua nuova famiglia si ritrovano a scontrarsi con Abbot e con le forze del male che cercano di eliminarli per sempre.

La serie Sweet Tooth si basa sul fumetto di Jeff Lemire e ha come showrunner Jim Mickle. Nel team di produttori c’è anche Robert Downey Jr.

Le prime due stagioni di Sweeth Tooth sono disponibili su Netflix, la stagione 3 arriverà prossimamente.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

BadTaste è anche su TikTok!

Fonte: Twitter

I film e le serie imperdibili