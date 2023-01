Nick Mohammed, interprete di Nathan in Ted Lasso, è stato scelto come protagonista di uno spot dedicato alle funzionalità per la privacy presenti sull’iPhone, realizzato da Apple.

Il video, della durata di quasi sei minuti, segue “un giorno nella vita dei dati di una persona media”, ironizzando sul fatto che l’attore voglia essere riconosciuto come una celebrità di Hollywood e al tempo stesso mantenere private le informazioni riguardanti la sua vita.

Nel filmato si vede lo specialista di Apple annunciare il titolo dello spot di cui Nick è protagonista, suscitandone la reazione indignata. Dopo le ricorrenti batutte sul suo essere una persona “media”, il membro del cast di Ted Lasso viene riconosciuto in un ristorante e si lamenta di essere riconosciuto ovunque.

La musica dello spot è composta da Tom Howe, già autore della collona sonora di Ted Lasso, ed è diretto da Jonathan Krisel, co-creatore di Portlandia. Ad apparire nel filmato con l’attore è un vero dipendente della Apple che è esperto in privacy e lavora nell’Apple Tower Theatre di Los Angeles.

I cinque capitoli dello spot spiegano le diverse funzioni a disposizione dell’utente per mantenere sicuri i propri dati mentre si naviga online.

I fan di Ted Lasso dovranno, nel frattempo, aspettare ancora qualche mese prima di vedere gli episodi della terza stagione, in arrivo in primavera su Apple TV+, in cui Nat sarà ora un rivale di Ted (Jason Sudeikis).

Che ne pensate dello spot Apple con star Nick Mohammed?

Fonte: Variety