Peacock ha annunciato, condividendo un teaser online, la data di uscita di Ted: il progetto prequel dei film arriverà l’11 gennaio 2024.

La storia è ambientata negli anni ’90 e nel cast, oltre a Seth MacFarlane che continuerà a dare voce all’irriverente orsetto, ci saranno Max Burkholder (Parenthood), Alanna Ubach (Euphoria), Scott Grimes (The Orville) e Giorgia Whigham (13 Reasons Why).

La storia è ambientata nel 1993, quando il momento di gloria di Ted è già passato e ora vive a Framingham, Massachusetts, con il suo miglior amico, il sedicenne John Bennett (Burkholder), insieme ai genitori del ragazzo, Matty e Susan (Grimes e Ubach), e alla cugina Blaire (Whigham).

Ted non ha un’influenza molto positiva su John, ma è un amico fedele che è sempre disposto ad aiutarlo.

I produttori MacFarlane, Paul Corrigan e BRad Walsh hanno spiegato:

La serie si svolge negli anni ’90, ma si basa sulla verità senza tempo che avere 16 anni faccia schifo. L’unica cosa che lo rende tollerabile è affrontarli con un amico, anche se quell’amico è un orsetto magico sboccato e una tendenza all’uso di droga. Noi tre siamo stati teenager negli anni ’90 e siamo cresciuti nella zona di Boston, dove si svolge lo show, quindi molte di queste storie sono personali per noi. Siamo stati in grado di far affrontare a loro alcune delle stesse umiliazioni e pietre miliari che abbiamo vissuto. E, inoltre, abbiamo inventato delle cose (sono molte pagine da riempire e la vita reale è prevalentemente noiosa).