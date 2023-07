HBO ha condiviso il trailer della docuserie di Telemarketers, in arrivo il 13 agosto sugli schermi americani, che è stata prodotta da Josh e Benny Safdie.

Al centro della trama ci sono Pat Pespas e Sam Lipman-Stern, indicato come co-regista insieme ad Adam Bhala Lough.

Al centro della trama c’è l’attività compiuta dai due nel settore del telemarketing all’inizio degli anni 2000. Limpman-Stern era un quattordicenne che aveva abbandonato il liceo e Pespas che stava affrontando problemi di dipendenze. I due avevano lavorato per una società che sosteneva di raccogliere soldi per attività benefiche legate alla polizia e ai vigili del fuoco, ma che in realtà teneva la maggior parte della somma.

I due sono così diventati informatori, facendo emergere le pratiche scorrette del settore.

I fratelli Safdie hanno collaborato come produttori al progetto insieme a Danny McBride, David Gordon Green e Brandon James.

Fonte: IndieWire