The Brothers Sun è la nuova serie Netflix con star Michelle Yeoh di cui è stato diffuso il primo teaser e svelata la data di uscita.

L’appuntamento sulla piattaforma di streaming è stato fissato per il 4 gennaio 2024.

Nel cast del progetto ci sono anche Justin Chien (Sun Moon), Sam Song Li (Better Call Saul), Highdee Kuan (Fear the Night), Joon Lee (The Silent Sea), John Xue Zhang (Eternals), Alice Hewken (Sex Education), la comica Jenny Yang, e Madison Hu (Bizaardvark).

Chien avrà la parte di Charles Sun, un giovane che ha lasciato la sua famiglia negli Stati Uniti per diventare un mafioso a Taipei, la capitale di Taiwan. Quando il padre viene ucciso da un assassino sconosciuto, Charles si rende conto che sua madre Eileen (Yeoh) e suo fratello Bruce (Song Li) sono in pericolo, decidendo così di tornare a Los Angeles.

Il progetto è sviluppato da Brad Falchuk (American Horror Story, Glee), e Byron Wu.

Che ne pensate del teaser e della data di The Brothers Sun? Seguirete la serie con l’attrice Michelle Yeoh?

Fonte: Netflix

