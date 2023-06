L’universo di The Expanse ritornerà per la gioia dei fan sugli schermi grazie a un videogioco, di cui è stato condiviso un trailer online, in arrivo il 27 luglio per PlayStation, Xbox e PC.

Ogni due settimane verranno rilasciati quattro episodi fino a quello finale in arrivo a settembre.

Gli eventi raccontati in The Expanse: A Telltale Series saranno ambientati prima della storia al centro dello show televisivo.

I giocatori potranno controllare Camina Drummer, interpretata da Cara Gee anche nel videogame, mentre va alla ricerca di tesori e vive numerose avventure in vari angoli dello spazio.

The Expanse aveva come protagonisti Steven Strait, Shohreh Aghdashloo, Dominique Tipper, Shohreh Aghdashloo, Cara Gee, Wes Chatham, Frankie Adams, Keon Alexander, Nadine Nicole, e Jasai Chase Owens.

Lo show si ispirava ai romanzi scritti da Daniel Abraham e Ty Franck, usando il nome d’arte di James S.A. Corey.

L’adattamento per il piccolo schermo era firmato da Mark Fergus e Hawk Ostby.

Che ne pensate del trailer del videogioco The Expanse: A Telltale Serie?

Potete trovare tutte le informazioni e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Comingsoon.net