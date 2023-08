NBC ha condiviso online il trailer di The Irrational, la nuova serie scritta da Arika Lisanne Mittman con star Jesse L. Martin.

Nel video si introduce il protagonista Alec Mercer, il personaggio creato da Dan Ariely nel suo romanzo Predicatably Irrational.

Il professore di fama mondiale, esperto in comportamenti umani, offrirà la sua collaborazione ed esperienza per aiutare le autorità a risolvere alcuni casi che coinvolgono il governo, le forze dell’ordine e le aziende. Le sue conoscenze e un approccio non convenzionale alla comprensione dei comportamenti umani lo porteranno così, insieme al team, a vivere delle esperienze intense e inaspettate, risolvendo puzzle illogici e misteri che causano perplessità.

Nel cast ci sono anche Maahra Hill, Travina Springer, Molly Kunz e Arash DeMaxi.

Il debutto è previsto per il 25 settembre alle 22.

Che ne pensate del trailer di The Irrational?

Fonte: Deadline