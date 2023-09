Disney+ ha condiviso il trailer e la key art della stagione 4 di The Kardashians. La serie tornerà il 28 settembre in esclusiva in Italia con nuovi episodi disponibili ogni giovedì. Le prime tre stagioni sono ora disponibili in streaming su Disney+.

Ecco il poster del ritorno dello show in streaming:

Le telecamere sono tornate e offrono accesso alla vita personale e privata di Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie. Dalle seconde opportunità, ai nuovi inizi, alle benedizioni inaspettate, continueranno a rivelare i propri segreti, ricordando che la parte più bella della vita è la famiglia.



Ben Winston, socio della Fulwell 73, è l’executive producer insieme a Emma Conway ed Elizabeth Jones, mentre Danielle King è showrunner ed executive producer. Anche Kris Jenner, Kourtney Kardashian Barker, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner sono produttrici esecutive.

Che ne pensate del trailer della stagione 4 di The Kardashians? Seguirete gli episodi?

Fonte: Comunicato stampa

