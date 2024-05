Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Il canale YouTube di Sony Global ha publicato un video in cui il musicista due volte premio Oscar Gustavo Santaolalla viene ripreso mentre fa l’unboxing di tutti i vinili delle colonne sonore che ha realizzato per il franchise di The Last of Us, sia della serie TV che dei due capitoli videoludici usciti finora.

Trovate il filmato qua sopra!

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

