The Regime – Il palazzo del potere, il trailer della miniserie con Kate Winslet!

È arrivato il trailer di The Regime – Il palazzo del potere, la nuova miniserie della HBO i cui sei episodi usciranno su Sky e in streaming su NOW a partire dal 4 marzo.

Protagonista della serie Kate Winslet, che interpreta la fantomatica cancelliera Elena Vernham. La storia segue un anno tra le mura del palazzo di un moderno e fittizio regime autoritario europeo. Vernham si trova minacciata da un dissenso interno sempre più forte. Con l’aiuto del suo braccio destro, tenterà di assicurarsi il potere mentre le cose cominciano a sgretolarsi intorno a lei.

Scritta da Will Tracy e diretta da Stephen Frears (episodi 1, 2, 4) e Jessica Hobbs (3, 5, 6), la serie Sky Exclusive è una dark comedy in sei episodi con un grande cast che comprende, accanto a Winslet, Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton e Hugh Grant.

Will Tracy è sceneggiatore e showrunner, nonché produttore esecutivo insieme a Frank Rich, Tracey Seaward, Kate Winslet, Stephen Frears e Jessica Hobbs. Gli sceneggiatori sono Seth Reiss, Sarah DeLappe, Gary Shteyngart, Jen Spyra e Juli Weiner.

The Regime – Il palazzo del potere: il poster