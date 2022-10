HBO Max ha condiviso il trailer della stagione 2 di The Sex Lives of College Girls, in arrivo giovedì 17 novembre con i primi due episodi inediti del progetto prodotto da Mindy Kaling. I successivi verranno distribuiti a blocchi di due fino al 15 dicembre.

Nel video si vedono le protagoniste Kimberly, Whitney, Bela e Leighton alle prese con nuove disavventure e il tentativo di vivere in modo positivo e consapevole la propria sessualità. Le giovani partecipano quindi a eventi come un party “Winter Underland” e si ritrovano alle prese con il nuovo arrivato, l’affascinante Jackson interpretato da Mitchell Slaggert, che è un ex atleta che ama rimanere senza t-shirt e che si è trasferito in Essex dopo aver trascorso due anni in un’altra istituzione scolastica.

Kimberly si troverà poi in difficoltà a causa dei costi degli studi, non avendo più una borsa di studio. Whitney si chiederà se con Canaan è ufficialmente una coppia. Bela compie delle ricerche sulla sessualità e Leighton, che ha da poco fatto coming out, cerca di recuperare il tempo perduto.

Nella seconda stagione non tornerà invece Nico Murray, interpretato da Gavin Leatherwood.

Che ne pensate del trailer della stagione 2 di The Sex Lives of College Girls? Seguirete i nuovi episodi?

Fonte: TVLine