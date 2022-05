La nuova miniserieha ora unadi uscita su Sky e NOW grazie alitaliano ufficiale: gli episodi arriveranno in esclusiva l’8 giugno. I protagonisti del progetto, ispirato a una storia vera, sono(Kingsman – Il cerchio d’oro, A Single Man) nei panni di Michael Peterson e(Cena con delitto – Knives Out, Le nozze di Muriel) nei panni di Kathleen Peterson.

Coprodotta da Annapurna Television, la miniserie, in otto episodi, è stata scritta da Antonio Campos e Maggie Cohn che ne sono anche produttori esecutivi e showrunner. Antonio Campos è inoltre il regista di sei degli otto episodi, mentre i restanti due episodi sono diretti da Leigh Janiak.

Basato su una storia vera, The Staircase approfondisce la vita dello scrittore Michael Peterson, della sua grande famiglia della Carolina del Nord e la morte sospetta di sua moglie Kathleen.

Nel cast, oltre a Colin Firth e Toni Collette, ci sono anche Michael Stuhlbarg (Your Honor), Juliette Binoche (Chocolat), Dane DeHaan (ZeroZeroZero), Olivia DeJonge (Elvis), Rosemarie DeWitt (Little Fires Everywhere), Tim Guinee (Inventing Anna), Patrick Schwarzenegger (Moxie), Sophie Turner (Game of Thrones), Vincent Vermignon (Romy and Michele’s High School Reunion), Odessa Young (Shirley) e Parker Posey (Lost in Space).

La sinossi è la seguente:



Dicembre 2001, Carolina del Nord. Quando sua moglie viene ritrovata senza vita in fondo alla scalinata interna della loro casa in una pozza di sangue, il noto scrittore di romanzi crime Michael Peterson, che ha chiamato il 911 proprio per segnalare la tragedia e per chiedere aiuto, si ritrova indagato. La polizia, infatti, non è convinta della sua versione dei fatti, e c’è il sospetto che la caduta di Kathleen non sia stata un incidente, bensì un omicidio… Cos’è dunque successo veramente quella notte? E che ripercussioni avrà questa faccenda sulla famiglia Peterson?

Che ne pensate del trailer italiano che svela la data di uscita di The Staircase? Seguirete la miniserie?

Fonte: Comunicato stampa Sky