Disney+ ha annunciato la data d’uscita e il trailer di The Veil, la nuova serie tv con Elisabeth Moss.

L’atteso spy-thriller internazionale di FX The Veil debutterà il 26 giugno in esclusiva su Disney+ in Italia, con tutti gli episodi disponibili al lancio.

La serie FX The Veil esplora la singolare e complicata relazione tra due donne coinvolte in un pericoloso gioco di verità e bugie, in un viaggio tra Istanbul, Parigi e Londra. Mentre una delle donne nasconde un segreto, l’altra ha il compito di svelarlo prima che migliaia di vite siano messe in pericolo. Nel frattempo, i responsabili delle missioni della CIA e della DGSE francese devono mettere da parte le loro divergenze per evitare un potenziale disastro.

La serie è interpretata da Elisabeth Moss, vincitrice dell’Emmy®️ e del Golden Globe®️, Yumna Marwan, Dali Benssalah e Josh Charles. Scritta da Steven Knight (Peaky Blinders, Taboo di FX), la serie si avvale di Knight come produttore esecutivo insieme a Denise Di Novi della Di Novi Pictures e alla Moss sotto la sua società Love & Squalor Pictures. The Veil è prodotta da FX Productions.

Fonte: Comunicato Stampa

