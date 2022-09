The Walking Dead 11: nel final trailer nuove anticipazioni sui protagonisti

Gli ultimi otto episodi della stagione 11 di The Walking Dead arriveranno tra pochi giorni e il final trailer regala nuove anticipazioni sulla situazione dei protagonisti.

Nel video, infatti, si può vedere cosa sta accadendo nel Commonwealth, dove Eugene dovrà affrontare un processo, Daryl e Maggie sono in fuga da Lance Hornsby, Connie e Kelly provano a far emergere la verità sulle attività di Pamela Milton e di suo figlio Sebastian, Mercer deve capire da che parte schierarsi e se sostenere la sorella Max, e Carol continua ad agire per provare a mettere in salvo i suoi amici.

Le puntate inedite arriveranno sugli schermi di AMC il 2 ottobre, mentre in Italia la distribuzione è prevista su Disney+ a partire dal 3 ottobre.

