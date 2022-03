In onda su FOX (Sky, canale 112).

The Walking Dead

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La stagione 11 diproseguirà tra una settimana con l’episodio numero 15, intitolato, dell’ultimo capitolo della storia dello show e online è stato condiviso il

Nel video, che potete vedere qui sopra, si assiste all’arrivo di Lance e dell’esercito del Commonwealth a Hilltop, in cerca di risposte per quanto accaduto durante la disastrosa missione a cui hanno partecipato anche Aaron e Gabriel. Nella nuova comunità, nel frattempo, Rosita decide di denunciare quanto le è accaduto ed Ezekiel si mette nei guai, mentre Eugene chiede aiuto alla vera “Stephanie”.

La puntata, come rivelano gli ultimi secondi del filmato, si ricongiunge così al cliffhanger che aveva mostrato Daryl arrivare fuori dalle mura di Hilltop.

L’undicesima stagione si sta rapidamente avviando verso il midseason finale e, dopo una pausa, lo show tornerà sugli schermi verso la fine dell’estate per l’ultimo gruppo di puntate che concluderanno lo show originale tratto dai fumetti di Robert Kirkman. I fan possono però essere tranquilli pensando al futuro di alcuni protagonisti: Daryl e Carol e Negan e Maggie saranno infatti i protagonisti di due serie spinoff, tornando così sugli schermi nel 2023.

