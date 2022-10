In onda su FOX (Sky, canale 112).

The Walking Dead

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

The Walking Dead proseguirà la sua ultima stagione con l’episodio 11×20 intitolato What’s Been Lost, di cui è stato condiviso il trailer.

Nel video si scopre qualche anticipazione di quello che accadrà dopo gli eventi mostrati in Variante.

Non proseguite, ovviamente, se non avete visto il diciannovesimo episodio e non volete anticipazioni.

Nelle sequenze inserite nel trailer si può vedere un’improbabile alleanza tra Carol, Daryl e Lance Hornsby, ormai diventato un nemico di Pamela dopo la morte del figlio Sebastian. I tre andranno alla ricerca dei propri amici, a quanto pare presi in ostaggio dai militari.

Tra le fila del Commonwealth si è inoltre deciso di processare Eugene e Yumiko sembra destinata a dover fare una difficile scelta, essendo uno degli avvocati di punta della comunità.

L’undicesima stagione di The Walking Dead si concluderà con la puntata Rest in Peace, in arrivo il 21 novembre sugli schermi di Disney+.

Fonte: YouTube