Hallmark ha pubblicato il teaser trailer della stagione 2 di The Way Home, annunciandone anche la data d’uscita.

Il dramma familiare multigenerazionale tornerà alle 21:00. il 21 gennaio.

La stagione 2 di The Way Home inizia da dove si era interrotto il finale della prima, con Kat Landry (Chyler Leigh) che racconta a sua madre Del (Andie MacDowell) che sa cosa è successo a Jacob Landry (Remy Smith). Mentre Kat continua la sua ricerca per trovare Jacob e riportarlo a casa, madre e figlia scoprono rivelazioni inaspettate sulle loro origini che danno risposte ad alcune domande mentre ne vengono poste di nuove. Lisa Hamilton Daly, Vicepresidente esecutivo, programmazione di Hallmark Media, ha commentato il rinnovo:

La prima stagione di The Way Home ha superato tutte le nostre aspettative a tutti i livelli. Il duro lavoro dei nostri talentuosi scrittori, del cast e dell’intera troupe ha regalato agli spettatori un avvincente dramma familiare in cui si sono subito sentiti coinvolti e ha creato una base di fan appassionati che è cresciuta con ogni singolo episodio.

Laurie Ferneau, Vicepresidente senior, Sviluppo, Hallmark Media, ha aggiunto:

Ci siamo tutti innamorati delle donne della famiglia Landry e della loro storia complessa ed emozionante e siamo entusiasti che abbia avuto una risonanza così forte tra gli spettatori. Non vediamo l’ora che i fan continuino questo viaggio, che è pieno di drammi, emozioni e misteri. La seconda stagione non vi deluderà.

Nel cast di The Way Home figurano anche Alex Hook, Al Mukadam, Jefferson Brown, David Webster e Siddarth Sharma. La serie è una produzione Neshama Entertainment in associazione con MarVista Entertainment. Heather Conkie, Alexandra Clarke, Fernando Szew, Hannah Pillemer, Larry Grimaldi, Ani Kevork, Arnie Zipursky, Marly Reed, Suzanne Berger, MacDowell e Leigh sono i produttori esecutivi.

È prodotto da John Calvert. Mitch Geddes è il dirigente responsabile della produzione per gli studi.

Fonte: Deadline