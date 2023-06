The Witcher

Direttamente dal Tudum, i quattro protagonisti di The Witcher hanno presentato una clip in esclusiva tratta dalla terza stagione, che debutterà divisa in due parti il 29 giugno e il 27 luglio.

Nella clip vediamo Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan e Joey Batey finalmente riuniti. I quattro erano presenti sul palco durante il Tutum, e in particolare Henry Cavill è stato salutato calorosamente da tutti i fan: l’attore lascerà infatti la serie dopo questa terza stagione, cedendo il testimone a Liam Hemsworth. “Lavorare con tutti voi è stato veramente un grande piacere e mi mancherete tanto,” ha detto Cavill rivolgendosi agli altri protagonisti.

