In un nuovo episodio della serie Actors on Actors di Variety, si sono riuniti per una chiacchierata Tom Hiddleston e Anna Sawai. Nel video (che potete vedere nella parte superiore della pagina) i due hanno parlato dei rispettivi progetti più recenti: per il primo, la serie Loki, in cui ha dato addio al personaggio interpretato per 15 anni; per la seconda la serie FX Shōgun (in Italia disponibile su Disney+) dove interpreta Maiko, l’ultimo membro di un clan di samurai in disgrazia nel Giappone feudale.

Un vero personaggio giapponese

L’attore inizia chiedendo alla collega la reazione del pubblico giapponese al ritratto della donna nello show:

Mi fai commuovere. Durante il press tour a Washington, abbiamo mostrato i primi due episodi a una comunità giapponese. Dopo la proiezione, molte ragazzine sono venute da me dicendo: “È la prima volta che vedo un vero personaggio giapponese con cui posso davvero relazionarmi“. Anche loro si sono commosse, perché era qualcosa che avevano interiorizzato – non essere in grado di parlare, doversi comportare bene – e pensavano che fosse il modo in cui dovevano essere. In Giappone vediamo personaggi di questo tipo, ma nei media occidentali è stata la prima volta che ho letto una sceneggiatura in cui si sentiva che lei non era messa ai margini. Abbiamo visto la sua vulnerabilità, ma anche la forza che c’è in lei. La vediamo trovare la sua voce. Credo che se avessi visto personaggi come Mariko sullo schermo da piccola, mi sarei formata in modo diverso. Non avrei interiorizzato tutte quelle aspettative.

Due personaggi legati dal sacrificio

L’attrice poi riflette su come i temi che Maiko incarna, come libero arbitrio e sacrificio, si ritrovino anche in Loki. Hiddleston concorda e commenta:

Ho sempre visto Loki come un’anima spezzata con il cuore in frantumi, profondamente ferito dal fatto di non essere desiderato. In superficie è malizioso e giocherellone, ma nasconde tutto questo dolore. Ciò che ho amato di questa serie è stato risalire a quell’anima vulnerabile e guarire quella ferita. Mostrare che il dolore può essere trasformato in coraggio e forza. Questo può riferirsi anche al tuo personaggio?

Saiwa risponde:

Per la maggior parte della serie, la vediamo molto tranquilla e trattenuta. [Il suo cambiamento] l’ho visto più come un lasciarsi andare. Perché è quello che ha sempre desiderato fare, ma che non ha potuto fare a causa della sua condizione di donna. Alla fine, però, riesce a raggiungere il suo scopo, a recuperare la sua identità, a portare a termine la battaglia di suo padre e a ottenere ciò che ha sempre desiderato: seguire le orme della sua famiglia.

“Loki ha cambiato la mia vita”

L’attrice poi tira in ballo l’ultima frase pronunciata da Loki nella serie: “So cosa voglio. So che tipo di Dio devo essere, per te. Per tutti noi“. Hiddleston allora ricorda come è nata e trova un nuovo parallelismo con Maiko:

I nostri brillanti registi sono venuti da me e mi hanno chiesto: “Cosa pensi di voler dire?“. Mi sono ricordato che alla fine di Thor, l’ultima cosa che dice è: “Avrei potuto farlo, padre – per te. Per tutti noi“. È pieno di bisogni, disperazione, desiderio di accettazione e intenzioni sbagliate. È pieno del suo cuore spezzato. Ho pensato: “Dovrei dirlo di nuovo?“. Ma [ora] ha un significato completamente diverso, che è pieno di amore, sacrificio, altruismo e generosità. È molto simile a quello che sta vivendo Mariko. È un momento di liberazione e di chiarezza nel definire la propria identità nel sacrificio. Nel suo ultimo momento, ottiene l’agentività. Può decidere cosa ha rappresentato la sua vita fino a quel momento. Il suo discorso finale è di profondo amore e generosità. Il suo lungo viaggio ci ha portato qui. È stato molto soddisfacente e commovente anche per me, perché è stato un viaggio così lungo.

Sawai allora coglie l’occasione per chiedere al collega come è stato salutare il suo personaggio dopo così tanto tempo insieme:

Hiddleston: Ho provato un senso di sollievo perché era stata un’esperienza molto significativa. Quel senso di… espirazione dell’ultimo respiro. Sawai: Porti ancora con te un po’ di lui? Hiddleston: Sempre. Ha cambiato l’intero corso della mia vita, senza dubbio.

Trovate tutte le informazioni su Loki nella nostra scheda.

Anche per quanto riguarda Shōgun vi rimandiamo alla nostra scheda.

Cosa ne pensate della chiacchierata tra Tom Hiddleston e Anna Sawai? Lasciate un commento!

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

FONTE: Youtube

I film e le serie imperdibili

Approfondimenti sui Marvel Studios