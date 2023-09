Durante l’evento Drop01 è stato mostrato il primo teaser di Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, nuova serie animata in arrivo su Netflix.

La parte dell’eroica Lara Croft, invece, è stata affidata a Hayley Atwell, ex star della serie Marvel Agent Carter.

La serie non ha ancora una data d’uscita, ma è stata prodotta da Legendary Television, e sarà basata sull’ultima trilogia di videogiochi.

Gli eventi dello serie tv di Tomb Raider prodotta per Netflix saranno ambientati 25 anni dopo quelle avventure e mostreranno Lara Croft esplorare nuovi territori. Tomb Raider sarà scritto da Tasha Huo (The Witcher: Blood Origin), nel team dei produttori in collaborazione con Dmitri M. Johnson, fondatore di dj2 Entertainment, Stephan Bugaj e Howard Bliss, mentre Jacob Robinson sarà produttore esecutivo tramite Tractor Pants.

Il videogioco di Square Enix ha venduto oltre 85 milioni di copie dal suo debutto avvenuto venticinque anni fa.

Cosa ne pensate di questa nuova serie animata? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: YouTube

I film e le serie imperdibili