The CW ha pubblicato il primo trailer per la stagione 3 di Walker, annunciandone anche la data d’uscita.

La serie tv con protagonista Jared Padalecki tornerà il 6 ottobre, seguita dal primo episodio di Walker: Indipendence, il prequel con protagonista Katherine MacNamara

Il trailer, che potete vedere qui sopra, riprende dal cliff hanger finale della stagione 2, in cui Walker veniva rapito e portato in un luogo segreto, all’insaputa dei suoi familiari. Il rapimento è collegato alle ultime indagini del ranger, e i figli si domandano dove sia finito il padre.

La serie vede come sceneggiatrice e produttrice esecutiva Anna Fricke. Padalecki è inoltre coinvolto come produttore in collaborazione con Dan Lin e Lindsey Liberatore di Rideback. Nel cast figurano anche Jeff Pierre, Keegan Allen, Mitch Pileggi, e Molly Hagan.

Il progetto prequel è stato invece scritto da Seamus Fahey, basandosi su una storia ideata con Anna Fricke, mentre la regia è stata affidata a Larry Teng.

Al centro della trama ci sarà Abby Walker (McNamara), una giovane di Boston il cui marito viene ucciso di fronte a lei mentre stanno viaggiando con destinazione l’Ovest. Consumata dal suo desiderio di vendetta, Abby incontra Hoyt Rawlins (Barr), un ribelle in cerca di uno scopo. La coppia si ritrova a Independence, Texas, dove incontrano dei cittadini che stanno nascondendo i loro demoni e dando caccia ai loro sogni, diventando agenti di cambiamento nella piccola città.

