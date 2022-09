Hulu ha pubblicato il trailer di Welcome to Chippendales, serie tv con protagonista Kumail Nanjiani nei panni di Somen “Steve” Banerjee, l’imprenditore indiano-americano che ha fondato i Chippendales.

Gli otto episodi sveleranno la vera storia dell’uomo, che ha creato un fenomeno culturale, caratterizzata da atmosfere folli ed esilaranti, oltre ad avere legami con dei crimini. La serie tv uscirà negli Stati Uniti il prossimo 22 novembre.

Il progetto è scritto da Robert Siegel, già autore di Pam & Tommy con star Lily James e Sebastian Stan nei ruoli di Pamela Anderson e Tommy Lee. Nanjiani sarà coinvolto anche nel team della produzione in collaborazione con Dylan Sellers, Emily V. Gordon, Rajiv Joseph e Mehar Sethi, che farà parte anche del team di autori. La serie avrebbe dovuto intitolarsi Immigrant, ma il titolo è stato modificato.

Nel cast inoltre anche Murray Bartlett nel ruolo di Nick De Noia, Annaleigh Ashford come Irene, Dan Stevens come Paul Snider e Juliette Lewis nel ruolo di Denise. Al momento non abbiamo informazioni sulla piattaforma di distribuzione italiana, ma potrebbe arrivare nella sezione Star di Disney+.

