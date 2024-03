È stato pubblicato un nuovo trailer di Where Does the Doomsday Train Go? anime che debutterà il prossimo aprile.

L’anime debutterà il prossimo primo aprile, e il cast della storia è composto prevalentemente da giovani ragazze, con una premessa inquietante e molto dramma.

La storia dell’anime è ambientata in una città di campagna non così ordinaria, dove stanno accadendo eventi grandi e strani. Una giovane ragazza di nome Shizuru Chikura ha un forte desiderio di rivedere la sua amica scomparsa. Shizuru e altre tre ragazze salgono su un treno abbandonato e partono verso il mondo esterno, dove la sopravvivenza non è certa. Cosa li attende all’ultima fermata del “Doomsday Train”?

Michiko Yokote supervisionerà le sceneggiature di Doomsday Train, mentre Asako Nishida sarà la designer dei personaggi. Chika Anzai dà la voce a Shizuru al fianco di Azumi Waki, Erisa Kuon e Hina Kino.

Al momento non sappiamo se lo show arriverà anche in europa, ma vi aggiorneremo non appena ci saranno delle novità.

Che ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Seguiteci su TikTok!

Fonte: Screen Rant