Will Trent è la nuova serie procedural targata ABC basata su Karen Slaughter di cui il network ha condiviso il trailer.

Al centro della trama c’è l’agente speciale Will Trent che lavora per il Georgia Bureau of Investigation, ruolo affidato a Ramón Rodríguez, che è stato abbandonato alla nascita e ha faticato a crescere mentre si trovava ad Atlanta, seguito dai servizi sociali e dato in affidamento.

Trent è ora determinato ad assicurarsi che nessuno soffra come è accaduto a lui e, nonostante lotti contro la sua dislessia e sia un solitario all’interno del sistema, riesce a compiere con successo il suo lavoro.

Slaughter ha l’incarico di produttore esecutivo della serie e il pilot è stato scritto da Liz Heldens e Dan Thomsen.

Nel video si vede il protagonista salvare un cane abbandonato, rifiutandosi di lasciarlo in un rifugio, e inizia poi a indagare sull’omicidio di una teenager, collaborando con la recluta Faith Mitchell (Iantha Richardson) e Amanda Wagner (Sonja Sohn). Non tutti, tuttavia, sembrano apprezzare il lavoro compiuto dall’agente.

I romanzi con al centro Will Trent sono attualmente 10 e sono stati pubblicati a partire dal 2006.

Il debutto è previsto sugli schermi americani marted’ 3 gennaio su ABC.

Fonte: ScreenRant