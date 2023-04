Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di XO, Kitty, la serie tv spin-off di Tutte le volte che ho scritto ti amo.

Il trailer, che potete vedere qui sopra, esplora la vita a Seoul di Kitty, tra colpi di scena inattesi e nuove esperienze. La serie tv debutterà sulla piattaforma streaming il prossimo 18 maggio.

La sinossi anticipa:

Katherine Song-Covey, per gli amici Kitty, sta per iniziare un’avventura tutta sua. Dopo aver aiutato a far scattare la scintilla per la sorella Lara Jean, ora tocca a lei vivere una storia incredibile in prima persona. Presto scoprirà che l’amore è molto più complicato quando è il proprio cuore a essere in gioco.