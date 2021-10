Come ogni mese, anche a ottobrecelebra uno dei mostriciattoli tascabili con il, dopo la domenica di settembre dedicata al simpatico Oshawoot questo mese tocca al terrificante Duskull, giusto in tempo per Halloween.

Il Community Day di Duskull sarà questo sabato, 9 ottobre, dalle 11 alle 17, e porterà con se, come di consueto, una valanga di fantasmi mascherati in tutto il mondo. Sarà pure più facile trovare Duskull nella sua versione cromatica, riconoscibile per il colore rosso carminio. Potete vedere l’intera linea evolutiva di Duskull in versione cromatica qui sotto:

Come ogni mese, anche durante questo Community Day potrete ottenere diversi bonus, iniziamo con quelli relativi a Duskull: