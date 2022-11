Titolo uscito al lancio dinon è certo stato il prodotto di punta della nuova piattaforma. Eppure, nonostante un’evidente semplicità di fondo, l’ultima fatica dirimane un’opera divertente, spensierata e accompagnata da un comparto artistico di tutto rispetto. Saltare a destra e a manca all’interno dei vari mondi offerti dal gioco è quasi rilassante, garantendo all’utente una spensieratezza da non sottovalutare. Il mercato videoludico ci ha ormai abituato a titolo roboanti, caratterizzati da una grafica spaziale o da immensi mondi aperti da esplorare. Sackboy: Una Grande Avventura ci ricorda che, prima o poi, abbiamo bisogno di tornare a qualcosa di più semplice. Di meno impegnativo.

Come potete leggere nella nostra recensione che trovate cliccando qui, nel 2020 siamo rimasti affascinati dalle gesta del piccolo pupazzo di pezza. Gesta che abbiamo deciso di rivivere nella sua nuova versione PC, disponibile dal 27 ottobre di quest’anno. Esattamente come per gli ultimi porting delle esclusive Sony, ci siamo quindi dilettati a testare il gioco sulla nostra fidata Steam Deck, console targata Valve che ormai sfruttiamo con cadenza giornaliera. Eccovi le nostre impressioni a riguardo.

LE MIGLIOR VERSIONE POSSIBILE

Esattamente come le precedenti conversioni, anche Sackboy: Una Grande Avventura si mostra su PC nella sua versione migliore. Sumo Digital ha infatti permesso al titolo di raggiungere i 120 frame al secondo con una risoluzione 4K, il tutto senza dimenticare il supporto al ray tracing. Non che il titolo in questione necessiti di questi dettagli tecnici, ma sicuramente si tratta di piccoli elementi extra che faranno la gioia di coloro che vogliono giocare ai videogiochi al massimo della loro forma.

Per il resto, il gioco è identico alla versione uscita due anni fa, con tutti i pregi e i difetti del caso. Come citato in apertura, si tratta di un platform 3D dove il giovane Sackboy dovrà superare livelli su livelli, raccogliendo più elementi possibile e cercando di arrivare indenne allo scontro finale con il malvagio Vex. Nella sua semplicità, Una Grande Avventura diverte e intrattiene, pur senza mai brillare davvero. Un’opera perfetta per i più giovani e per gli amanti di questa tipologia videoludica. Tipologia spesso snobbata su PC, ma che ci auguriamo possa comunque vantare un discreto seguito.

LA MAGIA DI STEAM DECK

Arriviamo al punto focale di questo articolo: la nostra prova su Steam Deck. Sackboy: Una Grande Avventura è un titolo sensazionale sulla piattaforma Valve. Questo perché il titolo targato Sumo Digital si sposa perfettamente con la natura ibrida della macchina in questione. Esplorare i mondi di gioco in treno, al bagno o, più genericamente, sdraiati a letto è un vero piacere, sostenuto anche da una componente grafica di tutto rispetto per un titolo portatile. Dopotutto è proprio questa la magia di Steam Deck: prendere un gioco che di norma avreste vissuto sul televisore o sul PC e permettervi di farlo ovunque voi vogliate.

Il problema della console di Valve, alla fine, è sempre lo stesso: la durata della batteria. In questo caso si tratta di un difetto che abbiamo notato meno, in quanto stiamo parlando di un titolo che richiede una potenza inferiore a un God of War o a un Marvel’s Spider-Man. La longevità prevista dalla macchina da gaming è di circa due ore e mezza, nel caso puntassimo a mantenere costanti i 60 frame al secondo e con tutte le specifiche al massimo. Un risultato che non ci fa gridare al miracolo, ma che ci permette almeno di rimanere per un po’ di tempo lontani da una presa della corrente. Ovviamente il minutaggio aumenta nel caso decidessimo di abbassare la qualità grafica e di calare gli FPS, ma questa è una decisione che spetta a voi.

Sackboy: Una Grande Avventura è un gioco che consigliamo a tutti gli amanti dei platform. Il comparto artistico e sonoro, mescolato a un gameplay immediato e divertente, ci hanno permesso di divertirci con questo porting esattamente come con il titolo originale del 2020. Sumo Digital ha confezionato un gioco da non sottovalutare, soprattutto se si è in possesso di Steam Deck. La piattaforma Valve, infatti, è perfetta per vivere questa avventura con protagonista il piccolo pupazzo di pezza. Un’avventura che potrà sembrare contenuta, ma che dimostra di avere un gran cuore.