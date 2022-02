è sicuramente uno dei titoli che più ci ha stupito lo scorso anno. Capirete, quindi, il nostro interesse nei confronti di, il secondo capitolo di questa serie che, a partire da oggi, è disponibile su

Come potete leggere nel Comunicato Stampa qui sotto, la nuova opera di Yoko Taro sembra avere tutte le carte in regola per emozionare e stupire. Il trailer che trovate in testa all’articolo riesce sin da subito a trasmetterci un’atmosfera unica, della quale non vediamo l’ora di parlarvi.

È ORA DISPONIBILE VOICE OF CARDS: THE FORSAKEN MAIDEN, LA NUOVA AVVENTURA DI YOKO TARO, IL CREATORE DELLA SERIE NIER

Salpa per un viaggio per cambiare il destino nella seconda avventura della serie di Voice of Cards

MILANO (17 febbraio 2022) – Oggi SQUARE ENIX® ha annunciato che Voice of Cards: The Forsaken Maiden, il nuovo capitolo indipendente della serie di GdR basati su Voice of Cards, è ora disponibile in formato digitale per Nintendo Switch™, PlayStation®4 (PS4™) e PC (Steam®). Dopo l’uscita di Voice of Cards: The Isle Dragon Roars l’anno scorso, adesso è possibile giocare a questa seconda avventura a turni della serie Voice of Cards, in cui tutto si svolge tramite l’uso delle carte.

Grazie al secondo capitolo della serie Voice of Cards, portato ancora una volta in vita dal team creativo dietro alle amate serie di NieR® e Drakengard®, tra cui il Creative Director YOKO TARO (serie NieR, serie Drakengard), il Music Director Keiichi Okabe (Drakengard 3, serie NieR) e il Character designer Kimihiko Fujisaka (serie Drakengard), potrai viaggiare in un mondo illustrato presentato tramite l’uso delle carte. In questa nuova avventura, ambientata su isole remote protette per generazioni dalle Sacerdotesse, seguirai il protagonista e Jeri, una ragazza che non è riuscita a diventare Sacerdotessa, in una storia commovente in cui dovrai salvare gli isolani dall’orlo della distruzione.

I fan di Yoko Taro possono acquistare dei contenuti ispirati ai suoi altri lavori individualmente o all’interno di un pacchetto. Il pacchetto include il gioco Voice of Cards: The Forsaken Maiden e vari DLC che sbloccano dei contenuti di gioco, come:

Abiti delle bambole: un design aggiuntivo per gli abiti di Nel, Jeri e Ardimé.*

*L’aspetto non cambierà in alcune sezioni.

**L’arena Città Clone non include i dati come DLC.

Voice of Cards: The Forsaken Maiden è ora disponibile in formato digitale per Nintendo Switch™, PlayStation®4 e PC (Steam®). I fan che acquistano il gioco su Nintendo Switch™, PlayStation®4 o PC (STEAM®) prima del 7 marzo 2022 riceveranno il DLC “Whale of Fortune Pattern”, che sblocca un design delle carte con un motivo ispirato a una balena leggendaria che porta fortuna a chi la vede, e il DLC “Ocean Tile Table”, che sblocca un design del tavolo da gioco con un motivo ispirato all’oceano, come ricompensa per l’acquisto iniziale.

Per maggiori informazioni, visita: https://voiceofcards.square-enix-games.com/en_US/

