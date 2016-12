La Disney ha diffuso le stime d’incasso aggiornate di

Il film di Gareth Edwards, includendo le proiezioni sulla giornata odierna, ha raccolto ben 318 milioni di dollari negli Stati Uniti e altri 237 milioni fuori dagli Stati Uniti. Complelssivamente, quindi, la pellicola ha raggiunto i 555 milioni di dollari in 13 giorni di sfruttamento. Nel weekend natalizio Rogue One si è piazzato in testa alla classifica negli USA, in Gran Bretagna, Francia, Germania, Australia, Danimarca, Belgio, Olanda, Svizzera, Italia, Hong Kong e molti altri territori.

Nei prossimi giorni senza dubbio il film incrementerà ulteriormente i propri incassi, sfruttando gli infrasettimanali delle vacanze natalizie, e puntando a diventare uno dei maggiori successi dell’anno.

In 709 cinema del circuito IMAX, il film ha incassato globalmente 16.1 milioni di dollari nel weekend di quattro giorni, per un totale di 56.8 milioni

Fonte: BOM