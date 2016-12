Grande risultato lunedì peral box-office italiano. Il film d’animazione raccoglie ben 1.9 milioni di euro a Santo Stefano, con una media di oltre 3.100 euro per sala, per un totale di 3.6 milioni di euro in cinque giorni. Gli italiani quindi scelgono l’animazione, anche se al secondo posto troviamo la commedia con Christian de Sica: 1.3 milioni di euro per il film, che sale a 3.9 milioni complessivi.

Al terzo posto Rogue One: a Star Wars Story sfiora il milione (984mila euro) e sale a 6.5 milioni complessivi, mentre al quarto posto Natale a Londra raccoglie 947mila euro per un totale di 2.9 milioni di euro. Quinta posizione per Miss Peregrine, che con 789mila euro (e una media di 2.500 euro per sala, la terza della classifica) sale a 3.3 milioni complessivi. Sesto posto per Fuga da Reuma Park, con quasi 600mila euro e un totale di due milioni di euro.

Settima e ottava posizione per Florence (445mila euro, 857mila complessivi) e Lion (41mila euro, 831mila euro complessivi).