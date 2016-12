Spoiler

Mentre proseguono i lavori dell’Universo Cinematografico dei Mostri della Universal, il pubblico è in attesa del reboot decon. Nel film, l’attore interpreta un uomo ordinario alle prese con un’antica principessa rievocata dal regno dei morti: Ahmanet, interpretata da

Ahmanet, tuttavia, non sarà l’unico “mostro” che Cruise incontrerà sul proprio cammino. Come svelato dal trailer, il film introdurrà infatti anche il personaggio del Dr. Jekyll, interpretato da Russell Crowe. In una delle sue ultime interviste, Alex Kurtzman, aveva avuto modo di rivelare che La Mummia sarà molto diverso dalla tipologia di film con Tom Cruise alla quale il pubblico è abituata. Come dichiarato dal regista:

Quando stavamo sviluppando lo script sapevamo che Tom sarebbe stato coinvolto. Io ho subito detto “Ragazzi, sono 30 anni che Tom Cruise salva sempre la situazione. Qui abbiamo a che fare con un film di mostri, e i mostri più spaventosi sono proprio quelli nei confronti dei quali i protagonisti perdono il controllo“. Se presenti gli eroi come personaggi che hanno tutto sotto controllo, e poi togli loro questo controllo e questa capacità di gestire tutto, allora le cose si fanno interessanti. Se fai vivere loro le cose più incredibili, come svegliarsi in una sacca per cadaveri, allora anche il pubblico comincerà a dire “Ok, non ha idea di come cavarsela, dunque non è così certo che se la caverà”. Tutto, a un certo punto, diviene completamente imprevedibile. È interessante che la gente ci dica “Santo cielo, non avevamo mai sentito Tom urlare di terrore prima d’ora!”. È questo il punto. Tom non è mai stato, in termini di ruoli, in una posizione del genere.

Qui di seguito, la nuova foto dal film con Tom Cruise e Russell Crowe:

La nostra traduzione della sinossi ufficiale:

Malgrado si pensasse che fosse al sicuro, deposta in una cripta sepolta nelle profondità dell’arido deserto, un’antica Regina (Sofia Boutella, vista in Kingsman: Secret Service e prossimamente in Star Trek: Beyond), privata ingiustamente della vita, viene risvegliata ai nostri giorni portando con sé tutta la malevolenza cresciuta nel corso dei millenni e un terrore che sfida l’umana comprensione. Dalle dune del deserto mosse dal vento nel Medio Oriente agli intricati labirinti sotterranei della Londra moderna, La Mummia porta una sorprendente intensità e un equilibrio di meraviglia ed emozioni in una nuova versione che inaugura un nuovo mondo di dei e mostri.

La storia è ambientata ai giorni nostri: Tom Cruise interpreterà un ex soldato delle forze speciali e Annabelle Wallis sarà una scienziata. Sofia Boutella interpreterà la Mummia, mentre per Jake Johnson è stato creato appositamente un ruolo: sarà un membro dell’esercito. Russell Crowe sarà il Dr. Henry Jekyll.

A scrivere la sceneggiatura Jon Spaihts, Kurtzman sarà anche produttore assieme a Chris Morgan e Sean Daniel. Produttore esecutivo sarà Bobby Cohen. L’uscita è fissata per il 9 giugno 2017.

