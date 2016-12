Solo qualche settimana fa Ryan Reynolds aveva lanciato una sorta di campagna per convincere Hugh Jackman a fare un film di Wolverine e Deadpool con lui.

Ebbene, sembra che i due personaggi si incontreranno sullo schermo nuovamente molto prima del previsto. Secondo The Wrap, Reynolds ha infatti girato un cammeo che molto probabilmente verrà inserito come scena dopo i titoli di coda. Nessuna notizia sul contenuto della scena, ma a dirigerla è stato David Leitch, da poco confermato come regista di Deadpool 2 (le riprese di Logan sono finite da mesi, e ora il film è in post-produzione).

Vi terremo aggiornati!

Nel cast del film Hugh Jackman (Logan), Patrick Stewart (Xavier), Boyd Holbrook (il villain), Stephen Merchant, Richard E. Grant (uno scienziato pazzo), Elise Neal, Elizabeth Rodriguez ed Eriq La Salle.

Della trama del film ancora non sappiamo nulla, anche se gira voce che potrebbe essere ispirato alla celebre storyline Old Man Logan. Sappiamo però che sarà l’ultimo film con Hugh Jackman nei panni di Wolverine e che sarà vietato ai minori.

Scritto da David James Kelly, Wolverine 3 uscirà il 3 marzo 2017.