è diventato ieri il terzo maggiore incasso dell’anno negli Stati Uniti. Il film di Gareth Edwards ha infatti incassato altri 16.6 milioni di dollari, salendo a 375 milioni di dollari e battendoin soli 14 giorni di sfruttamento. In testa alla classifica del 2016 rimane, con 486.3 milioni di dollari, mentre al secondo posto troviamo, con 408 milioni di dollari (cifra che difficilmente Rogue One supererà entro dopodomani).

17.3 i milioni incassati dal blockbuster giovedì fuori dagli USA, per un totale di 687 milioni di dollari in tutto il mondo in sedici giorni dal lancio internazionale.

Per il weekend di Capodanno si prevede che Rogue One rimanga per la terza volta in testa alla classifica: l’idea è che il film possa raccogliere circa 80 milioni di dollari nei quattro giorni, arrivando sopra i 450 milioni di dollari entro lunedì sera.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: The Wrap