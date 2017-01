Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

, direttore della fotografia di, a rivelare che nel film conè presente un cammeo del suo regista,. O, nello specifico, un cammeo decisamente “parziale”: appaiono infatti soltanto le mani di Snyder, in una breve sequenza conAffleck.

La scena alla quale Fong si riferisce vede Bruce Wayne investigare su Superman. La macchina da presa mostra rapidamente un’inquadratura nella quale Bruce afferra lo smartphone, ma le mani sono quelle di Snyder, non di Affleck. Chiaramente, si tratta di un dettaglio che sarebbe stato praticamente impossibile da scovare senza le indicazioni del direttore della fotografia.

Qui di seguito il tweet di Fong:

@theLupeXperienc @JaredWayne97 @IMAX Also, it’s Zack’s hands on Bruce’s cell phone in the fight club. Now you know.

— Larry Fong (@larryfong) 1 gennaio 2017