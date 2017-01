Il weekend di San Silvestro si è chiuso, ancora una volta, con la vittoria dial box-office nordamericano. Le stime ufficiali arriveranno domattina, in quanto negli Stati Uniti questo viene considerato un weekend lungo includendo anche il lunedì, ma nei tre giorni si stima che il film di Gareth Edwards abbia incassato 50 milioni di dollari (dovrebbe salire a 64 nei quattro giorni), superando i 400 milioni complessivi e un totale globale ben oltre i 700 milioni di dollari.

Ottimo risultato anche per Sing, che incassa 41.6 milioni di dollari in tre giorni e sale a 177.3 milioni di dollari: un altro grande successo per la Illumination Entertainment (è costato solo 75 milioni di dollari). Al terzo posto, molto distante, Passengers incassa 16.1 milioni di dollari per un totale di 61.4 milioni di dollari. Al quarto posto, Oceania raccoglie 10.5 milioni di dollari (ha superato i 200 complessivi nel weekend), mentre chiude la top-five Fences con circa 10 milioni di dollari.

Da notare l’ottimo risultato di La La Land, che incassa 9.5 milioni di dollari nei tre giorni e sale a 35 milioni di dollari.

Domani vi aggiorneremo con la classifica completa.