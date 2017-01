a rimanere in testa alla classifica italiana lunedì 2 gennaio: il film dirallenta rispetto all’ottimo esordio di domenica, e incassa 721mila euro, portandosi a un totale di 2.6 milioni di euro in due giorni.

Subito sotto, a 634mila euro, troviamo Oceania che sale così a nove milioni di euro (dovrebbe superare i dieci entro qualche giorno). Terzo posto per Passengers, che incassa 390mila euro e sale a 1.9 milioni complessivi, mentre al quarto posto Il GGG incassa 342mila euro e sale a 1.6 milioni di euro complessivi. Quinta posizione per Rogue One, con 219mila euro e nove milioni di euro complessivi, sesta per Miss Peregrine, con 214mia euro e 5.4 milioni complessivi.

Al settimo posto Poveri ma Ricchi incassa 157mila euro, per un totale di quasi sei milioni, mentre all’ottavo posto Lion incassa 157mila euro e sale a 2.1 milioni di euro. Nona posizione per Florence, con 94mila euro e 1.9 milioni complessivi. Chiude la top ten Natale a Londra, con 75mila euro e un totale di soli 4.1 milioni di euro.