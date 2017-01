Rivoluzione sul podio della classifica italiana sabato:di Alessandro Siani crolla al quarto posto, mentrerecupera posizioni e si piazza al primo posto con 760mila euro e un totale di 2.6 milioni di euro in quattro giorni.

Al secondo posto tiene bene Assassin’s Creed, con 728mila euro, la media più alta della top-ten e un totale di ben 2.8 milioni di euro in quattro giorni (ricordiamo che due di questi quattro giorni li ha passati in testa alla classifica), mentre al terzo posto troviamo Sing con 715mila euro e un totale di 2.8 milioni in quattro giorni. Mister Felicità incassa 470mila euro e sale a 6.3 milioni in sette giorni.

Chiude la top-five Oceania, con 470mila euro e un totale di 11.4 milioni di euro.