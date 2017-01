Spoiler

Attenzione: contiene spoiler sulla trama e sui personaggi di Guardiani della Galassia Vol.2

Sappiamo già che Ego il Pianeta Vivente sarà una presenza fondamentale in Guardiani della Galassia Vol. 2: James Gunn ha già svelato il passato che Ego si rivelerà essere il padre di Peter Quill. Grazie a U.S.A. Today, abbiamo una riconferma che il rapporto tra Ego e Peter sarà uno degli elementi chiave del film. Gunn ha avuto modo di accennare a come Star-Lord reagirà dopo aver appreso che Ego, interpretato da Kurt Russell, altri non è che suo padre. Come rivelato dal regista:

[Peter Quill] Proverà un po’ tutta la gamma di emozioni possibili, proprio perché vorrà capire come mai suoi padre non c’è mai stato, per poi idolatrarlo e apprendere la realtà del rapporto. E per fare un confronto tra colui che lo ha generato e colui con il quale Peter è cresciuto.

I rapporti familiari e le parentele complesse, insomma, avranno un ruolo di primo piano nelle vicende del nuovo film di Gunn, a partire proprio dal delicato rapporto tra Quill e suo padre o tra Gamora e Nebula.

Le riprese del film hanno avuto inizio a febbraio ad Atlanta e si sono concluse il 16 giugno.

Al ritmo dell’Awesome Mixtape #2, Guardiani della Galassia Vol. 2 prosegue narrando le avventure dei Guardiani mentre si inoltrano ai confini del cosmo. La squadra deve lottare per restare unita come una famiglia quando scopre i misteri sul vero padre di Peter Quill. Vecchi nemici diventeranno nuovi alleati e i personaggi preferiti dei fan tratti dai fumetti classici giungeranno in soccorso dei nostri eroi. L’Universo Cinematografico Marvel continua ad espandersi.

Nel film tornano Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Karen Gillan, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn e Glenn Close. Tra le new entry Kurt Russell, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki e Chris Sullivan.

L’uscita è fissata per il 5 maggio 2017, per il 25 aprile 2017 in Italia.

Fonti: CBM, USA Today