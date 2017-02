Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

, sceneggiatrice di, ha avuto modo di parlare del suo lavoro nel portare alla luce, con, lo script del film dedicato a. Sulla responsabilità di narrare la vicenda della prima eroina dell’UCM alla quale è dedicato un intero film, Perlman ha dichiarato:

Alla sceneggiatrice è stato fatto notare che la vicenda di Captain Marvel potrebbe espandere di molto l’Universo Cinematografico Marvel, portando le vicende anche degli altri personaggi su un livello più ampio:

In questo senso direi che c’è un tipo di pressione diversa. Io e Meg [LeFeuve] siamo state assunte molto tempo fa ma solo di recente abbiamo avuto direttive precise sulla tabella di marcia. La Marvel si comporta un po’ alla “House of Cards” nel senso che ogni cosa presente negli script va a influenzare più o meno tutto il resto. (…) Occorre capire dove la storia si possa incasellare nelle varie trame dell’Universo Cinematografico Marvel. Lei è un personaggio incredibile e, proprio per via del fatto che la Marvel ha già realizzato molti film, devi assicurarti che la storia sia fresca e che non attinga troppo dalle altre pellicole. Dunque è indispensabile capire come renderla un personaggio unico, e fare sì che abbia una storia unica che possa contemporaneamente onorare il canone e il resto dell’UCM. Con Captain Marvel, dunque, la sfida è stata stabilire chi è davvero Carol Danvers e raccontare una storia in grado di soddisfare le esigenze strutturali della sua identità e, allo stesso tempo, incanalare lo spirito della sua personalità incredibilmente potente e fonte di ispirazione.