si presenterà alla prossima cerimonia degli Oscar con quattordici nomination, un record eguagliato in passato solo da Eva Contro Eva e Titanic. Molte naturalmente, le performance, i numeri e gli sketch che si alterneranno, nel corso della serata, alla consegna delle varie statuette.

Tuttavia, non è prevista alcuna esibizione di Emma Stone e Ryan Gosling. Non saranno le due star a cantare le due canzoni in gara. Sarà infatti John Legend a cantare sia “Audition” che “City of Stars”, entrambe nella colonna sonora del film di Damien Chazelle. Sting canterà sul palco The Empty Chair dal documentario Jim: The James Foley Story. Lin-Manuel Miranda canterà How Far I’ll Go da Oceania (Moana), insieme a Auli’I Cravalho, voce originale della protagonista del film Disney.

La cerimonia di premiazione avrà luogo il 26 febbraio al Dolby Theatre di Los Angeles. La diretta sarà trasmessa dalla ABC e rilanciata in più di 225 Paesi in tutto il mondo.

