Spoiler

Attenzione: contiene pesanti spoiler sulla trama di Split

A fronte di un budget di appena 9 milioni, Split di M. Night Shyamalan ne ha già incassati oltre 172 a livello globale.

La trama, come ormai è noto, apre a interessanti sviluppi futuri che vedono il film come parte dell’universo narrativo di Unbreakable – il Predestinato, diretto proprio da Shyamalan nel 2000. Tuttavia, la comparsa di Bruce Willis in una scena post-credit non ha sorpreso solamente il pubblico: anche Samuel L. Jackson, tra i protagonisti del film 2000, non aveva idea che il regista avesse incluso nel suo ultimo film un richiamo così diretto a un suo precedente lavoro. Intervistato da Collider, l’attore ha avuto modo di svelare la sua reazione dopo una prima visione del film:

[Shyamalan] mi ha chiamato e mi ha detto “C’è qualcosa di cui vorrei parlarti (…) Ho fatto questo film, Split, vorrei che tu lo vedessi” e io ho accettato, non avevo idea di cosa fosse Split. Lui mi ha detto “Parleremo dopo che l’avrai visto”, quindi sono andato alla proiezione che aveva organizzato e poi l’ho subito richiamato dicendo “Ok, significa ciò che sto pensando?” e lui “In realtà prima dobbiamo vedere come va il film al botteghino”. E credo che sia andato bene a tal punto da poter dire “Ok, ora mettiamo i pezzi insieme”.

Con Shyamalan disponibile a tornare dietro la macchina da presa e con il coinvolgimento di Bruce Willis e Samuel L. Jackson, un eventuale sequel di Split ha oggi alte probabilità di essere messo in cantiere e di mescolare le proprie vicende con l’universo narrativo di Unbreakable.

Proprio all’inizio di febbraio, Shyamalan aveva dichiarato:

“Ho abbozzato in circa undici pagine la trama del mio prossimo film. Non posso dirvi qual è, ma se avete visto split…”

Qui di seguito l’intervista a Samuel L. Jackson:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: Collider