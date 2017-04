Grandissimo esordio al box-office italiano per: ieri il film Marvel ha raccolto ben 1.2 milioni di euro (incluse le anteprime di mezzanotte), praticamente metà di quanto raccolto nell’intero weekend d’esordio dal primo film nell’ottobre del 2014. L’uscita di questo secondo episodio è ben diversa rispetto a quella del primo: innanzitutto è quasi in day and date rispetto agli Stati Uniti (addirittura in anticipo di dieci giorni), inoltre ieri era un martedì festivo (25 aprile). Il primo film chiuse con 5.6 milioni di euro, un risultato abbastanza deludente (ma si trattavai di un film di fantascienza con personaggi poco conosciuti, un mix “letale” nel nostro paese), ma in questi due anni il franchise ha avuto modo di radicarsi e creare un suo pubblico, tanto che gli 1.2 milioni di ieri superano anche il milione raccolto il primo giorno daun anno fa (ma non era un festivo).

Secondo posto ieri per Baby Boss, con 776mila euro e 3.5 milioni complessivi, seguito da Famiglia all’Improvviso con 516mila euro e un totale di 2.4 milioni di euro. Scivola al quarto posto, a causa dell’arrivo di Guardiani della Galassia, Fast & Furious 8: il blockbuster incassa 516mila euro e sale a 2.4 milioni di euro. Chiude la top-five La Tenerezza, con 232mila euro e 350mila euro complessivi (è uscito lunedì).