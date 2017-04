Nelle prime fasi, quando James [Gunn] cercava un interprete per Peter Quill, disse che stava cercando qualcuno che, un giorno, fosse in grado di opporsi in una scena a Robert Downey Jr. Sapeva che il personaggio aveva un alto potenziale. Negli ultimi due anni ho imparato lentamente i trucchi del mestiere per prepararmi a questo momento. […] Lavorare con Robert mi è sembrato qualcosa di estremamente naturale. È un attore eccezionale. Avevo sentito molte storie sulla sua etica del lavoro, sul suo stile specifico di recitazione e sulle sue capacità di cambiare le carte in tavola. Essenzialmente è come lavorare con un grande musicista jazz, o qualcosa del genere. Ti prepari per anni pensando che avrai finalmente l’opportunità di lavorare con un grande musicista. Poi lo guardi mentre improvvisa e capisci che anche tu devi fare a modo tuo. Allora ti siedi lì con lui e il risultato è una melodia eccellente. È stato davvero ganzo. Mi sono sentito come se stessi suonando in un supergruppo, o qualcosa del genere.

Pratt è inoltre certo che Infinity War abbia le carte per divenire il film definitivo sugli Avengers. Intervistato dal Toronto Sun, ha dichiarato:

È esattamente ciò che vogliono i fan. Ho sentito innumerevoli volte la gente chiedersi “Quand’è che i Guardiani incontreranno gli Avengers?” Non ero neanche certo che accadesse, ho realizzato che era tutto vero quando ci hanno chiamato. Abbiamo girato gran parte delle nostre scene e posso dirvi che i fan non rimarranno delusi. Sarà fantastico!

Gli Avengers torneranno in due film che saranno girati senza soluzione di continuità in circa 9 mesi nel corso dell’anno. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film saranno girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

